新型コロナ休校支援へ「地域愛情弁当」 枕崎青年会議所
(2020/03/16 20:00)
１００円弁当を受け取る児童＝枕崎市松之尾町
新型コロナウイルス感染拡大による臨時休校を受け、枕崎青年会議所は、地元飲食店と一緒に小中学生のいる家庭向けに１００円弁当を販売した。地元の業者が食材や資材を提供。「地域愛情弁当」と銘打った弁当は、会員制交流サイト（ＳＮＳ）などで知った保護者に好評で、１日３０食が連日完売した。
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