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菜の花２２万本満開　鹿児島市都市農業センター

(2020/03/17 13:00)
ほぼ満開となり、黄色いじゅうたんを敷き詰めたような菜の花畑＝鹿児島市の都市農業センター
　鹿児島市犬迫町の都市農業センターで菜の花が見頃を迎えている。本館に隣接する「四季の花園」約８０００平方メートルでは、２２万本がほぼ満開。好天に恵まれた１６日は、親子連れらが散策をしたり写真撮影に熱中したりしていた。今月中は楽しめそうだ。
（記事全文は１７日付南日本新聞３７３るモバイルサイトでご覧になれます）
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