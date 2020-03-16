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五輪代表の岡澤選手が鹿児島凱旋

(2020/03/16 22:00)
東京五輪出場を決め、鹿児島に戻り荒竹一真選手（中央）らと再会する岡澤セオン（右）＝鹿児島空港
　ボクシングのアジア・オセアニア予選で男子ウエルター級５位に入り、東京五輪の出場権を獲得した岡澤セオン選手（鹿児島県体育協会）が１６日、鹿児島に凱旋（がいせん）し、鹿児島空港で待ち受けた関係者らと喜びを分かち合った。
（記事全文は１７日付南日本新聞３７３るモバイルサイトでご覧になれます）
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