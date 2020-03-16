奄美の一部 学校再開　新型コロナ

(2020/03/16 23:00)

マスク姿で校歌を歌う児童＝宇検村の田検小学校

新型コロナウイルス感染防止のため、鹿児島県内の公立小中学校が一斉休校となって２週間を迎えた１６日、一部の学校は再開したり、臨時登校となったりした。級友との久々の再会に、子どもたちは大喜び。教職員らは手洗いやうがいを促すなど、感染予防を呼びかけた。県内のほとんどの学校は、首相の要請を受けて２日から臨時休校となった。奄美群島の和泊町、知名町、与論町、宇検村は「県内や島内に感染者が出ていない状況を踏まえ、保護者の負担を軽減したい」などとして、１６日から学校を再開した。