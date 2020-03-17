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戦国武将「鹿児島国体いざ観戦」　ＪＲ伊集院駅にポスター

(2020/03/17 06:30)
鹿児島国体の観戦を武将が呼び掛けるポスター＝日置市伊集院のＪＲ伊集院駅自由通路
　１７日で鹿児島国体まで２００日となるのに合わせ、戦国島津の武将たちが国体を宣伝するポスターが、日置市のＪＲ伊集院駅にお目見えした。甲冑（かっちゅう）姿の島津義弘らが「いざ観戦！」と呼び掛けている。
（記事全文は１７日付南日本新聞３７３るモバイルサイトでご覧になれます）
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