今度こそ 島津義弘を大河に　姶良の市民誘致委が再始動

(2020/03/17 20:00)

「島津三国志」を手に、再始動する大河ドラマ誘致委員会＝姶良市加治木

姶良市ゆかりの戦国武将、島津義弘のＮＨＫ大河ドラマ化を目指す市民でつくる誘致委員会（法元隆男会長）が再始動した。委員の協力で生涯を描く小説が出版されたことがきっかけ。５日に同市加治木で会合があり、「今度こそ大河に」と結束した。