彼岸の入り、家族連れら墓参り　鹿児島市・唐湊墓地

(2020/03/17 23:00)

墓に花を供える家族ら＝鹿児島市の唐湊墓地

彼岸の入りの１７日、鹿児島県内は高気圧に覆われ、晴天となった。墓地には花や線香を手向け、先祖に平穏を願う家族連れの姿が目立った。鹿児島市の唐湊墓地には、午前中から多くの人が墓参りに。妻や長男、孫と一緒に訪れた同市中央町の中原實さん（７６）は「鹿児島は先祖を大事にする土地柄。家内安全を願った」と親族の墓に線香をあげ手を合わせた。