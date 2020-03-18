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薩摩剣士隼人が「厄病」斬る　待ち受け画像を無料配布

(2020/03/18 13:00)
「厄病退散」を祈願する薩摩剣士隼人の画像
　「薩摩剣士隼人で厄病（やくびょう）退散！」。新型コロナウイルスの感染拡大で漂う重苦しい雰囲気を払しょくしようと、ご当地キャラクター薩摩剣士隼人の携帯待ち受け画像が無料配布され、話題を集めている。
（記事全文は１８日付南日本新聞３７３るモバイルサイトでご覧になれます）
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