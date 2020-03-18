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鹿児島国体の式典音楽ネット公開　ファンファーレなど１６曲

(2020/03/18 06:30)
インターネット配信とともに制作された式典音楽のＣＤ
　鹿児島国体と全国障害者スポーツ大会鹿児島大会の実行委員会は、国体開幕まで２００日となった１７日、両大会の開閉会式で使う式典音楽を、動画投稿サイト「ユーチューブ」で公開した。鹿児島市出身の作曲家・吉俣良さんが作曲した５種類のファンファーレなど１６曲。音楽を通じて盛り上げを狙う。
（記事全文は１８日付南日本新聞３７３るモバイルサイトでご覧になれます）
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