鹿児島国体の式典音楽ネット公開 ファンファーレなど１６曲
(2020/03/18 06:30)
鹿児島国体と全国障害者スポーツ大会鹿児島大会の実行委員会は、国体開幕まで２００日となった１７日、両大会の開閉会式で使う式典音楽を、動画投稿サイト「ユーチューブ」で公開した。鹿児島市出身の作曲家・吉俣良さんが作曲した５種類のファンファーレなど１６曲。音楽を通じて盛り上げを狙う。
インターネット配信とともに制作された式典音楽のＣＤ
- 鹿児島国体の式典音楽ネット公開 ファンファーレなど１６曲 (03/18 06:30)
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- 開洋丸転覆35年 安全誓い献花式 いちき串木野市 (03/16 06:30)
- 新型コロナ休校中、地域で見回り 姶良市白金原自治会 (03/15 23:00)
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- 豊作を祈り、伝統の柴掛け 鹿屋市串良川 (03/15 20:00)
- 川内原発１号機、１６日運転停止 (03/15 13:00)
- 「指宿鰹節」が地域団体商標登録 (03/15 11:00)
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