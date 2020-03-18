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縮小した志布志高卒業式、保護者に伝えたい　写真館がＤＶＤ贈呈

(2020/03/18 20:00)
宮ケ原耕喜さん（右）からＤＶＤを受け取った卒業生＝志布志市のこうへい写真館
　志布志市のこうへい写真館の宮ケ原耕喜さん（５０）が、２日に行われた志布志高校の卒業式を動画撮影し、ＤＶＤに記録して生徒に贈った。新型コロナウイルスの感染防止のため保護者が出席できなかったため、「親に式の様子を伝えたい」と無料で配った。
（記事全文は１９日付南日本新聞３７３るモバイルサイトでご覧になれます）
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