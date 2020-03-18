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御楼門に「友好の大扉」到着　岐阜から薩摩義士への恩返し　鹿児島市

(2020/03/18 23:00)
大扉の設置作業を進める御楼門建設現場＝鹿児島市の黎明館
　３月末の完成に向け復元が進む鹿児島市の鹿児島城（鶴丸城）御楼門に１８日、岐阜県から寄贈された“友好のケヤキ”で作った大扉２枚が到着した。
　材料のケヤキは樹齢約３００年の「神木」で、直径が約１メートルあったという。薩摩義士による宝暦治水の恩返しにと岐阜の「鹿児島県との友好の証プロジェクト実行委員会」が無償で提供した。
（記事全文は１９日付南日本新聞３７３るモバイルサイトでご覧になれます）
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