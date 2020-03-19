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屋久島町議会事務局長、出張記録開示請求者名漏らす

(2020/03/19 06:30)
南日本新聞ニュース
　屋久島町の荒木耕治町長（７０）らの出張旅費不正問題に絡み、町議会議員２人の出張記録を情報公開請求した町民の個人名を、町議会事務局長が開示決定前に対象議員に伝えていたことが、１８日の町議会全員協議会で分かった。町は、地方公務員法の守秘義務違反に当たるとして近く懲罰委員会を開き、処分を決める。
（記事全文は１９日付南日本新聞３７３るモバイルサイトでご覧になれます）
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