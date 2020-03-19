TOP鹿児島のニュース 社会 災害・防災

アミュ地下で火災 店舗は営業、地下通路は閉鎖 鹿児島市

(2020/03/19 10:02)
消火作業に当たる消防署員ら＝１９日午前２時２分、鹿児島市武１丁目
　１９日午前０時２５分ごろ、鹿児島市中央町のアミュプラザの西口側地下通路沿いの商品置き場から出火、１室約４０平方メートルを全焼した。鹿児島西署によると、約３時間半後に鎮火し、けが人はいなかった。商品置き場には焼酎瓶やダンボール箱、書類などがあった。ＪＲ鹿児島シティによると、１９日の営業時間は、アミュ本館地下から４階とプレミアム館が午前１１時〜午後８時、鹿児島中央駅のみやげ横丁が午前９時〜午後８時。地下通路は当面閉鎖する。
シェア
 戻る 
  • ニュース一覧（最新 30 件）
 戻る 

このページのトップへ