アミュ地下で火災 店舗は営業、地下通路は閉鎖 鹿児島市
(2020/03/19 10:02)
１９日午前０時２５分ごろ、鹿児島市中央町のアミュプラザの西口側地下通路沿いの商品置き場から出火、１室約４０平方メートルを全焼した。鹿児島西署によると、約３時間半後に鎮火し、けが人はいなかった。商品置き場には焼酎瓶やダンボール箱、書類などがあった。ＪＲ鹿児島シティによると、１９日の営業時間は、アミュ本館地下から４階とプレミアム館が午前１１時〜午後８時、鹿児島中央駅のみやげ横丁が午前９時〜午後８時。地下通路は当面閉鎖する。
消火作業に当たる消防署員ら＝１９日午前２時２分、鹿児島市武１丁目
- 桜島スマートＩＣ、下り線出口２０日開通 姶良 (03/19 11:00)
- アミュ地下で火災 店舗は営業、地下通路は閉鎖 鹿児島市 (03/19 10:02)
- 徳之島闘牛、５月大会は中止 (03/19 09:00)
- 屋久島町議会事務局長、出張記録開示請求者名漏らす (03/19 06:30)
- 御楼門に「友好の大扉」到着 岐阜から薩摩義士への恩返し 鹿児島市 (03/18 23:00)
- 全員マスク着け感染対策 鹿児島県立短大で短縮卒業式 (03/18 22:30)
- 与論高生が「海との共生」調べ優秀賞 全国海洋教育サミット (03/18 22:00)
- にっこり田の神さあ１００体超 国分・四本さん制作 (03/18 21:00)
- 縮小した志布志高卒業式、保護者に伝えたい 写真館がＤＶＤ贈呈 (03/18 20:00)
- 休校で苦戦「牛乳飲んで」酪農団体呼び掛け 薩摩川内 (03/18 15:00)
- 薩摩剣士隼人が「厄病」斬る 待ち受け画像を無料配布 (03/18 13:00)
- 「牛の砂まき」無病息災祈る 霧島・韓国宇豆峯神社 (03/18 11:00)
- 焼酎用イモ、機械で苗付け始まる 鹿屋・小鹿農業生産組合 (03/18 09:00)
- 鹿児島国体の式典音楽ネット公開 ファンファーレなど１６曲 (03/18 06:30)
- 彼岸の入り、家族連れら墓参り 鹿児島市・唐湊墓地 (03/17 23:00)
- 大浪池、マンサク見頃 (03/17 22:30)
- ソラマメ 緑の輝き 指宿で収穫ピーク (03/17 22:00)
- 「コロナに負けない体を」 酪農家、学童へ牛乳贈る 湧水・さつま (03/17 21:00)
- 今度こそ 島津義弘を大河に 姶良の市民誘致委が再始動 (03/17 20:00)
- 新型コロナ 補償拡充など県に要請 連合鹿児島 (03/17 15:00)
- 菜の花２２万本満開 鹿児島市都市農業センター (03/17 13:00)
- 医療用かつらに毛髪80センチ寄付 出水市野田小５女児 (03/17 11:00)
- 高齢者ら楽しみ 月１古民家ランチ 肝付町岸良 (03/17 09:00)
- 戦国武将「鹿児島国体いざ観戦」 ＪＲ伊集院駅にポスター (03/17 06:30)
- 奄美の一部 学校再開 新型コロナ (03/16 23:00)
- 卒業生が児童クに弁当プレゼント 薩摩川内市 (03/16 22:30)
- 五輪代表の岡澤選手が鹿児島凱旋 (03/16 22:00)
- 全児童15人が新聞掲載達成 指宿市利永小 (03/16 21:00)
- 新型コロナ休校支援へ「地域愛情弁当」 枕崎青年会議所 (03/16 20:00)
- 川内原発１号機が停止 (03/16 13:38)