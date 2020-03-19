春の花園１００種競演　鹿屋・ダマスクの風

(2020/03/19 20:00)

色とりどりの花々が咲き誇る園内＝鹿屋市小薄町のダマスクの風

鹿屋市小薄町のフラワーガーデン「ダマスクの風」では、春の花々が咲き誇り、見頃を迎えている。５ヘクタールの敷地に植えられているのは１００種類。ビタミンカラーが映えるポピーや色鮮やかなチューリップは満開で、４月上旬ごろまで楽しめそう。ツルコザクラやネモフィラもこれから咲き始めるという。１５日は市内外から次々と人が訪れ、花のじゅうたんの中を散策していた。大崎町菱田の神崎文男さん（７０）紀子さん（６５）夫妻は「スケールが大きく、いつ来ても楽しい。新型コロナウイルス関連でストレスがたまっていたが癒やされた」と話した。