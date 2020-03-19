春の花園１００種競演 鹿屋・ダマスクの風
(2020/03/19 20:00)
鹿屋市小薄町のフラワーガーデン「ダマスクの風」では、春の花々が咲き誇り、見頃を迎えている。５ヘクタールの敷地に植えられているのは１００種類。ビタミンカラーが映えるポピーや色鮮やかなチューリップは満開で、４月上旬ごろまで楽しめそう。ツルコザクラやネモフィラもこれから咲き始めるという。
色とりどりの花々が咲き誇る園内＝鹿屋市小薄町のダマスクの風
１５日は市内外から次々と人が訪れ、花のじゅうたんの中を散策していた。大崎町菱田の神崎文男さん（７０）紀子さん（６５）夫妻は「スケールが大きく、いつ来ても楽しい。新型コロナウイルス関連でストレスがたまっていたが癒やされた」と話した。
- 春の花園１００種競演 鹿屋・ダマスクの風 (03/19 20:00)
- 子連れ出勤広がる 休校対応で鹿児島県内企業 (03/19 13:00)
- 桜島スマートＩＣ、下り線出口２０日開通 姶良 (03/19 11:00)
- アミュ地下で火災 店舗は営業、地下通路は閉鎖 鹿児島市 (03/19 10:02)
- 徳之島闘牛、５月大会は中止 (03/19 09:00)
- 屋久島町議会事務局長、出張記録開示請求者名漏らす (03/19 06:30)
- 御楼門に「友好の大扉」到着 岐阜から薩摩義士への恩返し 鹿児島市 (03/18 23:00)
- 全員マスク着け感染対策 鹿児島県立短大で短縮卒業式 (03/18 22:30)
- 与論高生が「海との共生」調べ優秀賞 全国海洋教育サミット (03/18 22:00)
- にっこり田の神さあ１００体超 国分・四本さん制作 (03/18 21:00)
- 縮小した志布志高卒業式、保護者に伝えたい 写真館がＤＶＤ贈呈 (03/18 20:00)
- 休校で苦戦「牛乳飲んで」酪農団体呼び掛け 薩摩川内 (03/18 15:00)
- 薩摩剣士隼人が「厄病」斬る 待ち受け画像を無料配布 (03/18 13:00)
- 「牛の砂まき」無病息災祈る 霧島・韓国宇豆峯神社 (03/18 11:00)
- 焼酎用イモ、機械で苗付け始まる 鹿屋・小鹿農業生産組合 (03/18 09:00)
- 鹿児島国体の式典音楽ネット公開 ファンファーレなど１６曲 (03/18 06:30)
- 彼岸の入り、家族連れら墓参り 鹿児島市・唐湊墓地 (03/17 23:00)
- 大浪池、マンサク見頃 (03/17 22:30)
- ソラマメ 緑の輝き 指宿で収穫ピーク (03/17 22:00)
- 「コロナに負けない体を」 酪農家、学童へ牛乳贈る 湧水・さつま (03/17 21:00)
- 今度こそ 島津義弘を大河に 姶良の市民誘致委が再始動 (03/17 20:00)
- 新型コロナ 補償拡充など県に要請 連合鹿児島 (03/17 15:00)
- 菜の花２２万本満開 鹿児島市都市農業センター (03/17 13:00)
- 医療用かつらに毛髪80センチ寄付 出水市野田小５女児 (03/17 11:00)
- 高齢者ら楽しみ 月１古民家ランチ 肝付町岸良 (03/17 09:00)
- 戦国武将「鹿児島国体いざ観戦」 ＪＲ伊集院駅にポスター (03/17 06:30)
- 奄美の一部 学校再開 新型コロナ (03/16 23:00)
- 卒業生が児童クに弁当プレゼント 薩摩川内市 (03/16 22:30)
- 五輪代表の岡澤選手が鹿児島凱旋 (03/16 22:00)
- 全児童15人が新聞掲載達成 指宿市利永小 (03/16 21:00)