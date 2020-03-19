春がすみ桃色、イワツツジ見ごろ 曽於・弥五郎伝説の里
(2020/03/19 23:00)
曽於市の道の駅「おおすみ弥五郎伝説の里」で、イワツツジが見頃を迎えている。駐車場の斜面一帯に植えられた５００本以上が一斉に花開き、桃色の春がすみに覆われたような美しい光景が広がっている。
おおすみ弥五郎伝説の里で愛らしい花を咲かせるイワツツジ＝曽於市大隅
２００４年に地域住民から寄贈されたもので、愛らしい花を目当てに道の駅を訪れる人も多い。タイミングが合えば、終盤にソメイヨシノとの競演も楽しめる。道の駅内にある物産館「農土家市」の上杉弘幸店長（４９）は「３月に入ってほころび始め、今がちょうど見頃。月末までが一番きれいな時期になるのでは」と話している。
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