春がすみ桃色、イワツツジ見ごろ　曽於・弥五郎伝説の里

(2020/03/19 23:00)

おおすみ弥五郎伝説の里で愛らしい花を咲かせるイワツツジ＝曽於市大隅

曽於市の道の駅「おおすみ弥五郎伝説の里」で、イワツツジが見頃を迎えている。駐車場の斜面一帯に植えられた５００本以上が一斉に花開き、桃色の春がすみに覆われたような美しい光景が広がっている。２００４年に地域住民から寄贈されたもので、愛らしい花を目当てに道の駅を訪れる人も多い。タイミングが合えば、終盤にソメイヨシノとの競演も楽しめる。道の駅内にある物産館「農土家市」の上杉弘幸店長（４９）は「３月に入ってほころび始め、今がちょうど見頃。月末までが一番きれいな時期になるのでは」と話している。