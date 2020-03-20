TOP鹿児島のニュース 政治・経済 経済・産業 観光

春の木市始まる　マスク姿の客で活気　鹿児島市

(2020/03/20 20:00)
春の花々を買い求める市民らでにぎわう木市＝鹿児島市の甲突川左岸緑地帯
　新型コロナウイルスの感染拡大で延期となっていた春の木市が２０日、鹿児島市の甲突川左岸緑地帯で始まった。各店舗に消毒液を置き、通路を通常より０．５メートル広げ４メートルにするなど感染防止対策を施しての開催。イベント中止が相次ぐ中、マスク姿の買い物客らが多数訪れ、久しぶりの屋外行事を楽しんだ。５月６日まで。
　市木市振興会主催。会場には２２店が並び、季節の草花や庭木、盆栽など１０００種計約５万本を販売する。藤田繁利会長（７２）は「コロナの影響でストレスがたまる中、花や緑を見て気持ちが少しでも晴れれば」と話した。
（記事全文は２１日付南日本新聞３７３るモバイルサイトでご覧になれます）
シェア
 戻る 
  • ニュース一覧（最新 30 件）
 戻る 

このページのトップへ