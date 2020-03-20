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御仮屋門、２年半ぶり勇姿　出水小児童らシンボル復活祝う

(2020/03/20 22:00)
ガッツポーズで御仮屋門の完成を喜ぶ出水小学校の児童＝出水市麓町
　出水市麓町に残る県指定文化財「御仮屋門」の修復工事が終わり、完成式が１７日あった。明治時代から出水小学校で使われてきた正門。卒業を控える６年生は２年半ぶりに門をくぐり、地域のシンボル復活を喜んだ。
　御仮屋門は江戸時代、地方巡回する薩摩藩主の宿泊所・御仮屋の出入り口。江戸初期に出水での隠居を望んだ島津義弘が、居住していた姶良から移築したと伝わる。
（記事全文は２１日付南日本新聞３７３るモバイルサイトでご覧になれます）
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