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新型コロナ休校 動画で工作学んで　鹿児島市のＮＰＯ公開

(2020/03/21 23:00)
インターネット上に公開されている「けんちく的工作」動画の撮影風景＝鹿児島市
　
新型コロナウイルスの感染防止策による一斉休校から２０日が過ぎた。子どもたちに楽しく学んでもらおうと、ＮＰＯ法人「こどものけんちくがっこう」（鹿児島市）が「けんちく的工作」の動画をインターネットで無料公開している。
（記事全文は２２日付南日本新聞３７３るモバイルサイトでご覧になれます）
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