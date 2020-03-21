新型コロナ休校 動画で工作学んで 鹿児島市のＮＰＯ公開
(2020/03/21 23:00)
インターネット上に公開されている「けんちく的工作」動画の撮影風景＝鹿児島市
新型コロナウイルスの感染防止策による一斉休校から２０日が過ぎた。子どもたちに楽しく学んでもらおうと、ＮＰＯ法人「こどものけんちくがっこう」（鹿児島市）が「けんちく的工作」の動画をインターネットで無料公開している。
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