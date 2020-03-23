水たまり簡単に排水 ポンプで特許 奄美高校卒業生３人
(2020/03/23 06:30)
奄美市の奄美高校機械電気科を今春卒業した平智希さん、瀧田健斗さん、中村翔さんが「水たまり排水用ポンプ」で特許を取得した。運動場にたまった水を効率よく吸い上げられる優れもの。３人は「簡単につくれる。学校などで役立ててほしい」と喜んでいる。
排水ポンプと特許証を手に喜ぶ（右から）平智希さん、瀧田健斗さん、中村翔さん、小薗真介教諭＝奄美市の奄美高校
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