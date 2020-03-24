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需要喚起へ鹿児島県庁ロビーに県産花展示　

(2020/03/24 06:30)
鹿児島県産の花を飾り付ける家村洋一社長＝鹿児島県庁
　新型コロナウイルス感染拡大で需要が減少している花の消費拡大を図ろうと、鹿児島県は２３日、県庁１階ロビーに県産花の展示を始めた。毎週月曜日に花を入れ替え、４月１９日まで来庁者を楽しませる。
（記事全文は２４日付南日本新聞３７３るモバイルサイトでご覧になれます）
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