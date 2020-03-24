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知事選、７月１２日投開票

(2020/03/24 15:58)
南日本新聞ニュース
　鹿児島県選挙管理委員会は２４日、任期満了に伴う県知事選の日程を６月２５日告示、７月１２日投開票とすることを決めた。
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