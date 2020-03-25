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長沢鼎の印鑑発見　米在住子孫、いちき串木野市に寄贈

(2020/03/25 13:00)
寄贈された長沢鼎の印鑑（いちき串木野市提供）
　米カリフォルニアの「ブドウ王」長沢鼎が帰国時に作ったとみられる印鑑が、サンフランシスコ在住の子孫からいちき串木野市の薩摩藩英国留学生記念館に寄贈された。同市が２４日発表した。英国から米国に渡り現地で没した長沢が、日本人としてのアイデンティティーを持ち続けていたことをうかがわせる。
寄贈された長沢鼎の印鑑ケース（いちき串木野市提供）
（記事全文は２５日付南日本新聞３７３るモバイルサイトでご覧になれます）
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