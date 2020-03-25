鹿児島県内小中、新学期６日から再開

(2020/03/25 06:30)

新型コロナウイルス感染防止のために続く一斉休校を巡り、鹿児島県内のほとんどの市町村は２４日までに、公立小中学校を予定通り４月６日から再開して新学期をスタートさせることを決めた。一部自治体は検討中。各市町村は「引き続き感染防止を図る」としている。文部科学省が２４日までに、学校再開に向けた指針を都道府県教育委員会などに通知したことを受けた措置。