鹿児島県内企業、来春採用「増やす」３５．８％

(2020/03/26 11:00)

南日本新聞社は２月中旬から鹿児島県内の主要企業を対象に２０２１年新卒採用計画アンケートをした。回答した１６２社のうち、採用を「増やす」とした企業は３５．８％（５８社）で８年連続の３割超となった。一方、新型コロナウイルスが経営に影響しているとの回答が７１．３％あり、雇用情勢に波及する可能性も出ている。「増やす」理由（複数回答）は、「社員構成の安定化」が４２社でトップ。「退職者の補充」が３２社で続いた。一方、会社の人員を「不足」と答えた企業は６９．０％に達し、過去１０年で最多だった前年を３．２ポイント上回った。「ちょうど良い」は３０．４％で２．５ポイント減った。