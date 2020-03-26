鹿屋で殺人容疑事件
(2020/03/26 09:14)
- 鹿屋で殺人容疑事件 (03/26 09:14)
- 種子島で日本一早い茶摘み (03/26 09:00)
- 休校越え、気持ち新た 県内公立校で修了式 (03/26 06:30)
- 東京五輪延期 鹿児島県民「仕方ない」「中止よりも」 (03/25 23:30)
- 青いじゅうたん、ネモフィラ見頃 鹿児島市の慈眼寺公園 (03/25 22:30)
- 南日本文学賞贈賞式 受賞の江さん、次作に意欲 (03/25 22:00)
- 鹿大で学位記授与式 卒業式中止で代替措置 (03/25 21:00)
- 鹿屋体大卒業生をＳＮＳで激励 式中止、祝いの言葉続々 (03/25 20:00)
- ボトルキャップで「桜満開」 デイサービス施設の利用者ら制作 喜入 (03/25 15:00)
- 長沢鼎の印鑑発見 米在住子孫、いちき串木野市に寄贈 (03/25 13:00)
- ４被災地支援へ職員１３人派遣 鹿児島市が出発式 (03/25 11:00)
- 国体で継承の「舞錐」お目見え 南さつま市役所 (03/25 09:00)
- 鹿児島県内小中、新学期６日から再開 (03/25 06:30)
- 鹿児島県議会、手話言語条例を可決 (03/24 23:00)
- Ｈ２Ｂ最終機、５月２１日打ち上げ 種子島宇宙センター (03/24 22:30)
- 公立小学校で卒業式 閉校の南九州・手蓑小など鹿児島県内 (03/24 22:00)
- 黒板アートで卒業生似顔絵 有明・原田小の特別支援学級教諭描く (03/24 21:00)
- 東農大生がサトウキビ作業支援 南種子 (03/24 20:00)
- 知事選、７月１２日投開票 (03/24 15:58)
- 雄のコアラ「セイ」天国へ 平川動物公園 (03/24 15:00)
- 鹿児島県、新型コロナ緊急対策で１０億円補正へ (03/24 13:00)
- 桜島港フェリー施設完成 「交通広場」の全面利用始まる (03/24 11:00)
- 鹿児島県教職員異動２６４３人発表 (03/24 09:00)
- 需要喚起へ鹿児島県庁ロビーに県産花展示 (03/24 06:30)
- 奄美空港、西之表港にコロナ対策のサーモ設置 離島の水際対策強化 (03/23 23:00)
- 給食のおいしい食材に感謝 伊集院・飯牟礼小、提供者へメッセージ (03/23 22:30)
- 家遊び「つるのしん」と一緒に 出水市教委、休校支援へ動画公開 (03/23 22:00)
- 曽於の食材で名物料理を 「食プロ」始動 (03/23 21:00)
- 鶴田ダム、地下８７メートルで焼酎熟成 (03/23 20:00)
- 枕崎小に佐多小児童の壁新聞掲示 半島南端交流 (03/23 15:00)