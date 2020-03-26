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鹿屋で殺人容疑事件

(2020/03/26 09:14)
南日本新聞ニュース
　２５日午後１１時すぎ、鹿屋市吾平町上名の民家で、民家に住む団体職員の男性（５５）が血を流して倒れているのが見つかった。親族が１１９番した。現場で死亡が確認された。鹿屋署は殺人容疑事件として捜査している。
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