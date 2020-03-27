妊産婦向けの避難所設置、５カ所１０世帯想定　鹿児島市

(2020/03/27 11:00)

鹿児島市は２６日、妊産婦とその家族対象の福祉避難所５カ所を、４月１日に設置すると発表した。妊娠中や産後の女性に安心して避難所で過ごしてもらうためで、専用は県内初となる。鹿児島医療福祉専門学校（田上８丁目）、鹿児島医療センター付属鹿児島看護学校（下伊敷１丁目）、鹿児島医療技術専門学校（東谷山３丁目）、鹿児島看護専門学校（永吉１丁目）、鹿児島中央看護専門学校（泉町）の５カ所。３０日に市役所で各学校の代表者と協定を結ぶ。赤ちゃんのもく浴ができる浴室や宿泊用のベッドがあり、プライバシーの保たれる施設が選ばれた。各施設２世帯ずつ計１０世帯の利用を想定する。高齢者、障害者、乳幼児ら特に配慮を必要とする人向けの福祉避難所は現在、市の施設で８カ所、協定を結んだ民間施設で７０カ所。