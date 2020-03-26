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鹿児島県で新型コロナ感染者確認か

(2020/03/26 23:10)
南日本新聞ニュース
　鹿児島県は２６日午後１１時半から、新型コロナウイルスの感染者発生について記者会見を開くと明らかにした。県内で感染者が確認されたとみられる。
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