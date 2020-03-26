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鹿児島県が初の感染者発表　イギリス在住40代女性

(2020/03/26 23:44)
県内初の感染者について説明する三反園訓知事＝２６日午後１１時４５分、鹿児島県庁
　鹿児島県は２６日夜、新型コロナウイルスの感染者が確認されたと発表した。鹿児島県出身でイギリス在住の日本人女性、４０代会社役員。３月２３日に鹿児島を訪れ、同日夜発熱した。２６日に帰国者・接触者外来を受診した。現在入院中。県内での感染確認は初めて。
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