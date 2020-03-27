友人の３０代男性は陰性・新型コロナ

(2020/03/27 15:46)

鹿児島県は２７日、新型コロナウイルス感染が確認された英国在住の県出身女性の友人である３０代男性はウイルス感染の有無を確認するＰＣＲ検査の結果、陰性だったと発表した。男性の両親も陰性だった。３人は１４日間の健康観察を行う。