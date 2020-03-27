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鹿児島国体実行委に運営車貸与　マツダの全国労働組合連合会

(2020/03/27 22:00)
鹿児島国体運営のために貸与される車両＝鹿児島市東開町
　真っ白な車体の前後左右に鹿児島国体・全国障害者スポーツ大会のロゴマーク－。マツダの全国労働組合連合会は２７日、県実行委員会に、大会の運営に使用する普通車１台を貸与した。
　１０月開催の国体は県内全域、障スポは７市が舞台。各会場の準備などを進める実行委は、この車で県内を駆け回る。貸与期間は１２月３１日まで。その後は同労連が県内の福祉施設に寄付する。
（記事全文は２８日付南日本新聞３７３るモバイルサイトでご覧になれます）
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