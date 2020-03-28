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オキナグサ 赤紫に彩る　伊佐市菱刈

(2020/03/28 20:00)
うつむくように咲くオキナグサ＝伊佐市菱刈南浦
　伊佐市菱刈の本城校区で、「幻の野草」と呼ばれるオキナグサが咲き始めた。赤紫色のかれんな花が春の訪れを告げ、住民を楽しませている。
（記事全文は２９日付南日本新聞３７３るモバイルサイトでご覧になれます）
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