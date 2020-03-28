TOP鹿児島のニュース 社会

稲造踊り コミカルに農作業を再現　霧島市飯富神社

(2020/03/28 23:00)
農作業をコミカルに表現する稲造踊り＝霧島市牧園町三体堂の飯富神社
　霧島市牧園町三体堂の飯富神社で２０日、お田植え祭があり、４００年以上前から続くとされる伝統芸能「稲造踊り」が奉納された。住民ら５０人を前に地元保存会のメンバーらが、農作業を再現した踊りを披露し、五穀豊穣（ほうじょう）を願った。
（記事全文は２９日付南日本新聞３７３るモバイルサイトでご覧になれます）
シェア
 戻る 
  • ニュース一覧（最新 30 件）
 戻る 

このページのトップへ