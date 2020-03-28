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コロナ終息願い疱瘡踊り 薩摩川内市

(2020/03/28 22:00)
新型コロナウイルス感染症の終息を願い舞う「疱瘡踊り」＝薩摩川内市の入来麓上公民館
　薩摩川内市の入来麓上公民館で２８日、新型コロナウイルスの終息を願い、公の場で約２０年ぶりとなる「疱瘡（ほうそう）踊り」（県指定無形民俗文化財）が舞われた。
　江戸末期から明治にかけて疱瘡（天然痘）が流行した際、病が去るようにと女性らが祈願し踊ったといわれる。
（記事全文は２９日付南日本新聞３７３るモバイルサイトでご覧になれます）

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