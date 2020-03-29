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御楼門石橋の擬宝珠 青銅製に交換　鹿児島市

(2020/03/29 06:30)
青銅製に置き換えられた擬宝珠＝鹿児島市城山町
　鹿児島市の鹿児島城（鶴丸城）跡に復元が進む御楼門は３１日完成する。仕上げ作業が進む中、門前に架かる石橋の擬宝珠（ぎぼし）１２個が鉄から青銅製に換えられた。
（記事全文は２９日付南日本新聞３７３るモバイルサイトでご覧になれます）
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