御楼門石橋の擬宝珠 青銅製に交換 鹿児島市
(2020/03/29 06:30)
鹿児島市の鹿児島城（鶴丸城）跡に復元が進む御楼門は３１日完成する。仕上げ作業が進む中、門前に架かる石橋の擬宝珠（ぎぼし）１２個が鉄から青銅製に換えられた。
青銅製に置き換えられた擬宝珠＝鹿児島市城山町
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