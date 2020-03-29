レンタカー向け観光案内ＣＤ作成 種子島中央高生
(2020/03/29 20:00)
中種子町の種子島中央高校１年１組（３０人）が、レンタカーで種子島を巡る来島客向けに、生徒自身の音声でお薦めの観光スポットや食事どころを紹介する観光案内ＣＤを作った。３月に島内のレンタカー業者６社に８０枚を配布した。
種子島観光案内ＣＤを手にする種子島中央高校１年１組の生徒＝中種子町野間
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