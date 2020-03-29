シバザクラ見頃 水路沿い、ピンク色に彩る 宮崎・三股
(2020/03/29 23:00)
宮崎県三股町の「蓼池（たでいけ）緑保全会」が、国道２６９号近くに植えているシバザクラ約１万株が見頃を迎えた。用水路沿い約２．５キロの両脇をピンク色に彩り、散策する人を楽しませている。
用水路沿いをピンクに彩るシバザクラ＝宮崎県三股町蓼池
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