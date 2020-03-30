かごしま国際交流センターが完成 ４月１日オープン
(2020/03/30 13:00)
鹿児島市加治屋町の旧市立病院立体駐車場跡に建てた「かごしま国際交流センター」の竣工（しゅんこう）式が２９日、現地で開かれた。外国人留学生らの寮、交流拠点として、４月１日オープンする。
完成したかごしま国際交流センター＝鹿児島市の加治屋町
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