鹿児島市バス１６路線、４月１日移譲　鹿児島交通と南国交通へ

(2020/03/30 22:00)

鹿児島市交通局は４月１日、鹿児島交通と南国交通に市バス３９路線のうち計１６路線を移譲し、同日から両社が運行を始める。各停留所はこれまで通り。一部延ばす路線もある。移譲する路線の内訳は、鹿児島交通に紫原、城西、唐湊、桜ケ丘、谷山の１０路線２２系統。南国交通に吉野、城西、伊敷の６路線１３系統。同社には来年４月１日、明和の４路線１５系統も移譲する。