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「三大都市圏の訪問控えて」鹿児島県知事、若年層へ協力要請

(2020/03/30 23:00)
東京などへの不要不急の外出自粛を呼び掛ける三反園訓知事＝鹿児島県庁
　鹿児島県の三反園訓知事は３０日、新型コロナウイルス感染者が増えている東京、愛知、大阪の三大都市圏について「４月５日までの１週間は不要不急の訪問を控えてほしい」と要請した。「入学や入社など人の移動が多い時期だが、オール鹿児島で乗り切りたい」と話し、特に大学生ら若年層に対して感染拡大防止への協力を求めた。
（記事全文は３１日付南日本新聞３７３るモバイルサイトでご覧になれます）
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