ドルフィンポート15年の営業終了 鹿児島市
(2020/03/31 23:00)
鹿児島市の鹿児島港本港区にある商業施設ドルフィンポートは３１日、１５年間の営業を終えた。市民が見守る中、夕方セレモニーを開き、１５発の花火を打ち上げて感謝を表した。
花束を手に１５年間の利用を感謝するドルフィンポートのテナント関係者＝鹿児島市本港新町
運営会社鹿児島ウォーターフロント（山形屋など７社グループ）から各テナントの代表者に花束を贈呈。大西儀朋社長（６０）は「港に市民が親しめる商業施設ができたのは画期的なことだった。景観が海外の観光客にも評価され、鹿児島のＰＲになった」と述べた。
本港区の暫定開発事業として運営会社が県と借地契約を結び、２００５年４月開業した。桜島と鹿児島湾を望み、中心市街地に近い立地で海辺ににぎわいをもたらした。敷地約３万平方メートル。南北３００メートルに延びる木造２階建てで、飲食や物販店など２３店が営業した。
建物沿いのボードウォークに親水池や足湯を備えた。隣接するウオーターフロントパークと合わせ、観光客や地元客のほか、南・北ふ頭から出る離島航路の利用者も多く立ち寄った。最終日は名物のイルミネーションを背景に、記念撮影する人の姿が見られた。
建物は解体し６月末までに更地にして県に返還する。跡地を含む本港区エリアは、県が観光拠点化を計画。着工は数年先とされ、当面はイベント用地や駐車場として活用する。
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