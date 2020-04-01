鹿児島市営バス１６路線 民間に移譲

(2020/04/01 06:30)

取り外される市営バスの丸看板＝鹿児島市与次郎２丁目

鹿児島市交通局は１日、鹿児島交通と南国交通に市営バス３９路線のうち計１６路線を移譲し、両社による運行が同日から始まる。赤字が続くバス事業を抜本的に見直し、一部を民間に移行することで経営再建を目指す。移譲は各社１０路線ずつだが、南国交通は運転手不足の影響から、今回まず６路線を引き継ぎ、残る４路線の運行については２０２１年４月を予定する。移譲を前に３１日、市交通局の営業所では売却するバスの機器の取り外しや、バス停の標識の撤去作業などが行われた。