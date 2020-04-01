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御楼門が完成 ４月１１日から開放　鹿児島市

(2020/04/01 13:00)
完成し、工事用足場が外れた御楼門＝鹿児島市山下町
　鹿児島市の鹿児島城（鶴丸城）跡に官民で復元を進めていた御楼門が３１日、完成した。１８７３（明治６）年の焼失から１４７年ぶりに、郷土のシンボルが復活した。４月１１日の完成式までは立ち入り禁止の〝開かずの門〟で、同日午後から一般開放される。
　御楼門は２階建てで高さ、幅約２０メートル。城門としては国内最大。事業費は１０億９０００万円。全国から集められた巨木などを使って建設を進めていた。民間からの寄付は６億円余りに上った。
　鶴丸城御楼門建設協議会副会長の玉川文生さん（71）は「観光や教育、町づくりの拠点として県民に喜ばれる存在になってほしい」と語る。
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