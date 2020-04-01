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ようやく桜開花宣言

(2020/04/01 09:55)
鹿児島地方気象台で開花したソメイヨシノ標本木＝１日午前１０時３７分、鹿児島市東郡元町
　鹿児島地方気象台（鹿児島市）は１日、桜（ソメイヨシノ）の標本木が開花した、と発表した。平年（３月２６日）より６日遅く、昨年の３月２５日より７日遅かった。同気象台によると、ソメイヨシノは開花から１週間〜１０日ほどで満開となる。
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