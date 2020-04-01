- 新型コロナ 鹿児島県知事、午後６時から会見 (04/01 17:25)
- 女子サッカー狭間選手が表敬訪問 薩摩川内市 (04/01 15:00)
- スポーツ振興 ＩＴ企業と連携協定 鹿児島市 (04/01 14:00)
- 御楼門が完成 ４月１１日から開放 鹿児島市 (04/01 13:00)
- イベント自粛長引き 文化施設苦境 鹿児島県内 (04/01 12:00)
- 新型コロナ感染者対応 最大７０床 鹿児島県が対策会議 (04/01 11:00)
- 期末手当に牛肉 食べて農家を応援 ＪＡ鹿児島きもつき (04/01 10:00)
- ようやく桜開花宣言 (04/01 09:55)
- 鹿児島県内施設 「禁煙」周知進む 改正法が施行 (04/01 09:00)
- 高齢者いきいき「貯筋通帳」好評 鹿児島市宇宿商店街 (04/01 08:00)
- 鹿児島市営バス１６路線 民間に移譲 (04/01 06:30)
- ドルフィンポート15年の営業終了 鹿児島市 (03/31 23:00)
- １人当たり所得伸び率 三島村１位 １７年度推計 (03/31 22:30)
- 集落にぎわい広場 25年ぶり復活 南さつま市向江 (03/31 22:00)
- 新入生守れ 760人に黄色いカバー 姶良市母の会贈る (03/31 21:00)
- 地元の牛乳飲んで生産者支援 薩摩川内市役所と企業 (03/31 20:30)
- 旧海軍震洋隊基地を発掘・測量調査 瀬戸内町教委 (03/31 20:00)
- 闘病しながら創作、梶原久美さん個展 (03/31 15:00)
- 「お年玉募金」１億円突破 コープかごしま、ユニセフへ４１年目 (03/31 13:00)
- 薩摩鶏の美しさ競う 鹿児島市で品評会 (03/31 11:00)
- 横川署、４月１日から幹部派出所に 管轄地域も変更 (03/31 09:00)
- 「コロナ脅威教えた」 志村さん死去に鹿児島県内ファンら (03/31 06:30)
- 「三大都市圏の訪問控えて」鹿児島県知事、若年層へ協力要請 (03/30 23:00)
- 知覧の手蓑小、１４１年で閉校 (03/30 22:30)
- 鹿児島市バス１６路線、４月１日移譲 鹿児島交通と南国交通へ (03/30 22:00)
- 鹿屋中に新聞閲覧台お目見え 県教育センター手作り (03/30 21:00)
- 奄美離れる恩師や仲間に惜別 名瀬新港で見送りピーク (03/30 20:00)
- 「星物語」１０作楽しんで 鹿児島県立博物館がネット公開 (03/30 15:00)
- かごしま国際交流センターが完成 ４月１日オープン (03/30 13:00)
- 大崎事件、４度目の再審請求 (03/30 11:13)