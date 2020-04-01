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新型コロナ　鹿児島県知事、午後６時から会見

(2020/04/01 17:25)
南日本新聞ニュース
　鹿児島県は１日、新型コロナウイルス感染について三反園訓知事が同日午後６時から会見を開くと発表した。
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