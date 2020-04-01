新型コロナ　感染２人目は和泊の２０代男性　鹿児島県

(2020/04/01 18:16)

鹿児島県は１日、和泊町在住の２０代公務員男性が、新型コロナウイルスに感染したと発表した。県内で確認された感染者は２人目。男性は３月２３日に大阪府を出発し、兵庫、沖縄県を経由して同日帰宅した。２６日から発熱し体調不良を訴えていた。現在、病状は安定している。