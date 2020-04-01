高千穂峰にお龍さん？　山肌に「顔」　霧島

(2020/04/01 21:03)

高千穂峰の御鉢の下あたりの山肌に、見えるといえば見えるような「顔」

山肌に、お龍（りょう）さんの寝顔－。霧島市霧島田口の霧島神話の里公園から、高千穂峰の御鉢（おはち）下付近を望むと、女性の顔が描かれたように見える。２０１１年１月の新燃岳爆発で積もった灰が雨風にさらされるうちに現れた自然の落書き。新婚旅行で霧島を訪れた坂本龍馬の妻お龍を思わせる。公園で３０年近く働く久保山猛さん（６９）によると、新燃岳の爆発後、連山の山肌は火山灰で白く覆われた。３年ほどたったある日、山を見上げた若いスタッフが「顔に見えませんか」と叫んだ。灰の上に雨が降り、風が吹くうちに作られたようだ。公園の展望広場には龍馬夫妻の顔出しパネルがあり、お龍さんの顔から山をのぞきこむと、ちょうど山肌の顔が入りこむ。その面白さはテレビ番組でも取り上げられた。公園の高橋清貴支配人（４４）は「この絵も火山の働きの一つ。霧島連山を眺めながら深呼吸して癒やされて」と勧める。