種雄牛「光金豊」の霜降り度合い　鹿児島県歴代１位

(2020/04/02 20:00)

脂肪交雑の成績が鹿児島県で歴代トップを更新した光金豊（鹿児島県肉用牛改良研究所提供）

鹿児島県肉用牛改良研究所（曽於市）は、産肉能力検定を終えた新規種雄牛「光金豊（みつかねとよ）」の脂肪交雑（サシ）の成績が県内歴代トップだったと発表した。上村利久所長（６０）は「肉質が素晴らしく、今後の鹿児島黒牛の改良に期待が持てる」と話した。光金豊の精液を人工授精して生まれた去勢牛８頭の枝肉を調べる間接後代検定は２７日に終えた。平均ＢＭＳ（霜降りの度合いを示す指数、最高１２）は８．６で、２０１１年度以降に検定終了した４１頭の平均を１．８上回った。これまでの最高は、１４年１０月の「秀幸福（ひでさちふく）」の８．５だった。光金豊の枝肉重量は４７８キロ、バラ厚８．２センチで、４１頭の平均をそれぞれ１２キロ、０．２センチ下回ったものの、肉となるロース芯面積は６６センチあり、平均を４センチ上回った。１５年５月２１日、湧水町生まれ。父親の「金吉幸（かねよしゆき）」は全国和牛能力共進会の１２年長崎大会、１７年宮城大会の肉牛区で、優秀枝肉賞を獲得した。父、母方ともに栄光系のスーパー種雄牛「金幸（かねゆき）」の血統を受け継ぐ。但馬系、気高系の種雄牛を父に持つ雌牛との交配に適しているという。２２年１０月には全共鹿児島大会が控える。上村所長は「日程上、光金豊が間に合うかは分からないが、脂肪交雑の優れた種雄牛の登場は明るいニュース」と喜ぶ。