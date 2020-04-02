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新型コロナ感染3例目　霧島市の20代男性

(2020/04/02 21:57)
南日本新聞ニュース
　鹿児島県は２日夜、会見を開き、霧島市の２０代会社員男性が新型コロナウイルスに感染していたと発表した。県内で確認された感染者は３人目。男性は３月２２日に京都産業大学のサークル仲間と飲食していた。
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