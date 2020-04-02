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コロナの濃厚接触者１２人は陰性

(2020/04/02 22:18)
南日本新聞ニュース
　鹿児島県は２日夜、会見し、１日にコロナウイルス感染が判明した和泊町の２０代男性の濃厚接触者計１９人のうち、１２人はＰＣＲ検査の結果、陰性だったと発表した。５人は３日に検査を受ける。残る２人は県外在住。
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