コロナの濃厚接触者１２人は陰性

(2020/04/02 22:18)

鹿児島県は２日夜、会見し、１日にコロナウイルス感染が判明した和泊町の２０代男性の濃厚接触者計１９人のうち、１２人はＰＣＲ検査の結果、陰性だったと発表した。５人は３日に検査を受ける。残る２人は県外在住。