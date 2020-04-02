TOP鹿児島のニュース 社会

大阪の男性1人もコロナ感染、県内で入院中

(2020/04/02 22:49)
南日本新聞ニュース
　鹿児島県は２日夜、会見を開き、大阪府吹田市の４０代会社員男性が新型コロナウイルスに感染し、県内の感染症指定医療機関に入院していると発表した。男性は１日、福岡市で同僚男性と合流、新幹線で鹿児島へ移動し、県内の３会社を訪問した。同僚男性はＰＣＲ検査で陰性だったが入院中。
シェア
 戻る 
  • ニュース一覧（最新 30 件）
 戻る 

このページのトップへ